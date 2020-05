Arriva a Reggio Calabria il tour virtuale di Marzia Sicignano per l’uscita del suo nuovo libro “Ovunque sia, saremo insieme”

Marzia Sicignano torna a raccontarsi e a raccontare le emozioni che più sente vive e vere dentro di lei con un nuovo libro: Ovunque sia, saremo insieme, in uscita per Mondadori il 12 maggio. Il tema attorno a cui si svolge la storia è quello dell’amicizia, mai come in questo momento così essenziale e, allo stesso tempo, messa a dura prova dalla distanza che siamo stati chiamati a sostenere, per il bene di ognuno di noi e delle persone che più amiamo.

Marzia, che tiene tantissimo al contatto con i suoi fan e al loro sostegno, non rinuncia nemmeno in questo momento a incontrarli e, per l’uscita di Ovunque sia, saremo insieme, inaugura un tour virtuale di presentazioni che coinvolgerà i canali social delle librerie di tutta Italia.

Ovunque sia, saremo insieme verrà presentato a partire dal 12 maggio in via esclusiva, attraverso chat private e a iscrizione, sulle pagine FB di alcune librerie selezionate. Chi si iscriverà avrà anche la possibilità di acquistare il libro direttamente dalla libreria che organizza l’evento, ricevendolo insieme a una cartolina creata ad hoc e autografata da Marzia.

Bisogna solo iscriversi! Di seguito l’elenco degli appuntamenti.

Buona visione e buona lettura a tutti!!!

Tutti gli incontri avranno inizio alle 17.30

12 maggio Mondadori Bookstore Salerno, Corso Vittorio Emanuele 56

https://it-it.facebook.com/mondadoribookstoresalerno/

@mondadoribookstoresalerno

13 maggio Mondadori Bookstore Roma, Via Tuscolana, 771/771a

https://it-it.facebook.com/mondadorituscolanaroma/

@mondadorituscolanaroma

14 maggio Mondadori Bookstore Velletri, via Pia 9

https://it-it.facebook.com/mondadori.velletri/

@mondadori.velletri

15 maggio Ubik di Frosinone, via Aldo Moro 150a

https://www.facebook.com/ubikfrosinone/?rf=164365753579044

@ubikfrosinone

16 maggio Ubik di Mirabella Eclano, via san Michele (centro commerciale Il Carro)

https://it-it.facebook.com/libreriaubik.mirabella/

@libreriaubik.mirabella

17 maggio LaFeltrinelli Point di Pomigliano D’Arco (NA), via Roma 281

https://it-it.facebook.com/ladistilleria.pomiglianodarco/

@ladistilleria.pomiglianodarco

18 maggio Ubik di Catanzaro, via del Progresso 2

https://it-it.facebook.com/libreriaubik.catanzaro/

@libreriaubik.catanzaro

19 maggio Nuova Ave di Reggio Calabria, corso Giuseppe Garibaldi 206

https://www.facebook.com/libreriave/

@libreriave

20 maggio Mondadori Bookstore Andria, Corso Cavour 132

https://it-it.facebook.com/libreria.andria/

@libreria.andria

23 maggio Mondadori Bookstore Taranto, via Giuseppe de Cesare 37

https://it-it.facebook.com/mondadoritaranto/

@mondadoritaranto

25 maggio Mondadori Bookstore Palermo, via Filippo Pecoraino (Centro commerciale Forum Palermo)

https://it-it.facebook.com/FlaccovioMondadoriPalermo/

@FlaccovioMondadoriPalermo

26 maggio Cavallotto Ubik di Catania, corso Sicilia 91

https://it-it.facebook.com/cavallotto/

@cavallotto

27 maggio Ubik di Erice, via Manzoni 15

https://it-it.facebook.com/libreriagalli.salve/

@libreriagalli.salve

28 maggio Mondadori Megastore Duomo Milano, piazza del Duomo 1

https://it-it.facebook.com/mondadori.milano.duomo/

@mondadori.milano.duomo

29 maggio Mondadori Bookstore Lazzarelli di Novara, via Fratelli Rosselli 45

https://it-it.facebook.com/lazzarelli.libreria/

@lazzarelli.libreria

30 maggio Mondadori Bookstore Gallarate, Piazza Libertà

https://www.facebook.com/biblosmondadorigallarate

@biblosmondadorigallarate

31 maggio Mondadori Megastore Torino, via Monte di Pietà 2

https://it-it.facebook.com/libreriamondadori.torino/

@libreriamondadori.torino

1 giugno Ubik di Como, piazza San Fedele 32

https://it-it.facebook.com/libreria.ubikcomo/

@libreria.ubikcomo

2 giugno Mondadori Megastore Bologna, via Massimo D’Azeglio 34a

https://it-it.facebook.com/mondadori.megastore.bologna/

@mondadori.megastore.bologna

3 giugno IBS/Libraccio di Firenze, via de’ Cerretani 16r

https://www.facebook.com/libracciofirenze/

@libracciofirenze

4 giugno Ubik di Nocera inferiore, corso Vittorio Emanuele II 75

https://it-it.facebook.com/ubiknocera/

@ubiknocera

5 giugno Ubik di Treviso, corso del Popolo 40

https://it-it.facebook.com/UbikTreviso/

@UbikTreviso