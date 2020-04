Reggio Calabria – Pronti a ripartire? Ecco l’elenco delle aziende che riaprono

Strill.it si schiera ancora al fianco delle aziende che, in vista della fase 2 o anche prima, sono pronte a riprendere la loro attività.

Attraverso le proprie pagine il giornale proverà ad offrire ai propri lettori una mappa di quelle che sono le attività commerciali che, messo alle spalle il picco dell’emergenza, alzeranno nuovamente le serrande.

Per ora nulla sarà come prima

C’è un po’ di luce in fondo a quel tunnel chiamato ‘coronavirus’ in cui, suo malgrado, si sono ritrovato l’Italia e la Calabria. Un passo dopo l’altro si proverà a ritrovare quel pizzico di quotidianità che, per forza di cose, per un po’ non potrà essere totalmente quella di prima. Sarà difficile, ad esempio, e per ora neanche consentito che la gente vada in giro liberamente accorgendosi quasi casualmente del fatto che il proprio negozio preferito ha riaperto l’attività.

Mai come in questi casi viene fuori in soccorso il web. I canali singoli sono molto spesso affidati al caso, basti pensare agli algoritmi di Facebook ed Instagram che, senza cospicui investimenti, non consentono la visualizzazione dei post all’utenza che non viene raggiunta.

Strill.it ci riprova

Strill.it, attraverso varie soluzioni, propone la possibilità di creare una vero centro commerciale in cui le decine di migliaia di lettori quotidiani potranno scorgere i nomi degli esercizi commerciali che sono già tornate in servizio attraverso liste che, per forza di cose e quasi per inerzia, inducono il lettore a consultarle.

L’esperimento è già risultato vincente, quando Strill.it ha scelto di mettere a disposizione le proprie pagine per segnalare tutte le aziende che, per vincere l’impossibilità agli spostamenti, hanno scelto di proseguire la loro attività con il servizio a domicilio. Oltre 200 marchi hanno sposato l’iniziativa di Strill, sposandone il progetto che adesso si rinnova, acquisisce una nuova veste e spera di trovare lo stesso comune successo.

L’ELENCO (Per aggiungersi inviare email a redazione@strill.it specificando la volontà di essere inseriti nella lista, servizio gratuito)

CARTOLERIE – CARTOLIBRERIE – LIBRERIE

Grande Cartoleria Reggina: via Nazionale 347 Pellaro – RC Aperta mattino e pomeriggio Tel. 3922679889/3341444210

via Nazionale 347 Pellaro – RC Aperta mattino e pomeriggio Tel. 3922679889/3341444210 Cartoleria Paper Store : via Montegrappa 1 (Santa Caterina) RC Tel 3755362850/3474371477 Apertura mattino e pomeriggio

: via Montegrappa 1 (Santa Caterina) RC Tel 3755362850/3474371477 Apertura mattino e pomeriggio Cartolibreria Archigeo Store :via Ravagnese salita aeroporto 30 RC Tel. 0965/1650886 aperta al pubblico dalle 9:00 alle 12:30

:via Ravagnese salita aeroporto 30 RC Tel. 0965/1650886 aperta al pubblico dalle 9:00 alle 12:30 Cartoleria Dynny’ s di Romanò Gianfranco :Via Augusta 23 Pellaro Tel. 0965/359271 Apertura dal Lunedi al sabato 9:00 – 12:30 e 15:30 – 18:30

s di Romanò Gianfranco :Via Augusta 23 Pellaro Tel. 0965/359271 Apertura dal Lunedi al sabato 9:00 – 12:30 e 15:30 – 18:30 Charteus Libreria e Cartoleria: Via Aschenez 61/63 RC Aperta dalle 9:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì

Libreria e Cartoleria: Via Aschenez 61/63 RC Aperta dalle 9:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì Cartoleria ALBAMARINA : Via Casa Savoia 191/A Gallico – RC Tel 0965/370191 per stampe e fotocopie WhatsApp 3396414088

: Via Casa Savoia 191/A Gallico – RC Tel 0965/370191 per stampe e fotocopie WhatsApp 3396414088 Cartolibreria Oggettistica Regali Cama : Via Nazionale Archi 32 – RC Tel. 0965/44544 Aperta dalle 9:15 – 12:15 e 16:45 – 19:16

: Via Nazionale Archi 32 – RC Tel. 0965/44544 Aperta dalle 9:15 – 12:15 e 16:45 – 19:16 Libreria Culture : Via Zaleuco 9 RC. Tel 3286193460 Aperta dalle 8:30 – 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30

: Via Zaleuco 9 RC. Tel 3286193460 Aperta dalle 8:30 – 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30 Cartolibreria Cartomatto : Via F. Fiorentino 3/B RC. Tel. 0965/812849 Aperta dal lunedì al venerdì ore 9:00 – 12:30 e 16:30 – 19:00

: Via F. Fiorentino 3/B RC. Tel. 0965/812849 Aperta dal lunedì al venerdì ore 9:00 – 12:30 e 16:30 – 19:00 Pan di Libri : via Santa Caterina D’Alessandria 220 b/c. Tel 0965 /375366 e 3713601215

: via Santa Caterina D’Alessandria 220 b/c. Tel 0965 /375366 e 3713601215 Amaddeo Libreria & Cartoleria: Via G. De Nava 114 RC Tel 0965/24653 Apertura: 9:30 – 13:00 e 16:30 – 19:30

Libreria & Cartoleria: Via G. De Nava 114 RC Tel 0965/24653 Apertura: 9:30 – 13:00 e 16:30 – 19:30 Pan di Libri: via Santa Caterina D’Alessandria 220 b/c. Tel 0965 /375366 e 3713601215 Effettua Consegna a Domicilio di Libri

via Santa Caterina D’Alessandria 220 b/c. Tel 0965 /375366 e 3713601215 Effettua Consegna a Domicilio di Libri L’Isola che non c’è – La Libreria dei Bambini: Viale del Re 17 Catona RC Tel 3204934772 Apertura su appuntamento.

La Libreria dei Bambini: Viale del Re 17 Catona RC Tel 3204934772 Apertura su appuntamento. Zanchi Giuseppe Cartoleria : Via Risorgimento 45 RC Tel. 0965/036356 per ordini e fotocopie WhatsApp n. 3274052430

: Via Risorgimento 45 RC Tel. 0965/036356 per ordini e fotocopie WhatsApp n. 3274052430 Cartolibreria Borrello – via Minniti 19 (zona Tremulini) – Libreria, cartoleria, cancelleria – Orario apertura 09:00-18:00 (sabato 09:00-13:00) – Tel. 0965324086

– via Minniti 19 (zona Tremulini) – Libreria, cartoleria, cancelleria – Orario apertura 09:00-18:00 (sabato 09:00-13:00) – Tel. 0965324086 Quattrocchi libri – via Lemos 9/c (vicino scuola Spanò Bolani) – Libreria, cartoleria, tutto per la scuola – Orario apertura 09:00-12:00 e 16:00-19:00 – Tel. 09651970968 / 3925924628

– via Lemos 9/c (vicino scuola Spanò Bolani) – Libreria, cartoleria, tutto per la scuola – Orario apertura 09:00-12:00 e 16:00-19:00 – Tel. 09651970968 / 3925924628 Libreria Universalia – Via Treviso 41 – Orario apertura 8:30-12:30 e 16:30-19:30 (lunedì chiuso) – Tel. 3280439537 / libreriauniversalia@gmail.com

ABBIGLIAMENTO

Abbigliamento Bambini Mondo Bimbi: Via Giannangelo Spagnolio 9/11 RC Tel 0965/037773 Aperto 8:30 -13:00 e 16:00 – 20:00

Via Giannangelo Spagnolio 9/11 RC Tel 0965/037773 Aperto 8:30 -13:00 e 16:00 – 20:00 C&V Centro degli Acquisti. Via Tratti 5 RC Tel 0965/302795 Consegna a domicilio: Cartoleria, Calzature, Giocattoli bimbi, Igiene persona.

Via Tratti 5 RC Tel 0965/302795 Consegna a domicilio: Cartoleria, Calzature, Giocattoli bimbi, Igiene persona. Brums: abbigliamento per bambini Corso G. Garibaldi 306 RC Tel 0965/814884 oppure 3281722295. È aperto tutti i pomeriggi dalle 16:30 alle 18:30

abbigliamento per bambini Corso G. Garibaldi 306 RC Tel 0965/814884 oppure 3281722295. È aperto tutti i pomeriggi dalle 16:30 alle 18:30 Granello: Moda Bimbi Corso Garibaldi 186 aperto: 10:30 – 12:30 e 16:00 – 18:00 Tel. 0965/814050

VARIE