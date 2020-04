Consigliere regionale Tilde Minasi dona ai bambini meno fortunati 500 uova di Pasqua

Sostenere le imprese calabresi e, nel contempo, cercare di regalare un sorriso ai bambini meno fortunati. Un duplice intento quello del consigliere regionale Tilde Minasi che ha voluto acquistare 500 uova di cioccolata da note industrie dolciarie del territorio per poi distribuirle, tramite associazioni, parrocchie e volontari ad altrettanti bimbi. “Questa – ha dichiarato Minasi – è una Pasqua molto particolare.

Lo è per tutti, vista la situazione di emergenza e il lockdown che stiamo vivendo a causa del Covid, ma risulta evidentemente più triste per chi, oltre le restrizioni inerenti gli spostamenti, sta vivendo un momento complicato dal punto di vista economico”. “Penso – prosegue il consigliere regionale – a tutti coloro che hanno perso la propria occupazione e agli imprenditori che già con grande sacrificio portavano avanti le aziende. Ecco perché credo che oggi, ancor di più, sia importante acquistare prodotti italiani e, a maggior ragione, calabresi dando l’opportunità alle realtà produttive di poter proseguire, seppur con tutte le difficoltà del caso, nella loro attività, magari riuscendo a mantenere le unità lavorative all’interno delle ditte”. “Sotto un altro punto di vista – conclude Tilde Minasi – ho avuto modo di ascoltare tantissimi nostri concittadini che mi hanno manifestato un grave disagio. Molte famiglie nelle quali i più esposti a determinate situazioni sono i bambini. Proprio per questo, nel mio piccolo, ho creduto fosse giusto assicurare anche e soprattutto a loro un momento di distrazione e dolcezza che magari non avrebbero potuto vivere”.