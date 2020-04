Alitalia conferma i voli dall’Aeroporto di Reggio Calabria per la stagione estiva 2020

Di seguito la nota diffusa dalla Sacal – Dal prossimo 1 luglio riprenderanno i collegamenti da Reggio Calabria a Roma Fiumicino e Milano Linate con la Compagnia di bandiera. Si conferma , ancora una volta, la partnership di lunga data tra Sacal e Alitalia, che ha già messo in vendita sul proprio sito web i collegamenti giornalieri da e per l’aeroporto Tito Minniti.

Il Presidente De Felice, nel ringraziare i nuovi vertici dell’Alitalia per aver confermatole pregresse intese di non abbandonare lo scalo reggino, evidenzia come, nonostante il periodo di grande difficoltà, Sacal non ha mai interrotto la sua attività di promozione e sviluppo dell’Aeroporto dello Stretto, ribadendone la strategicità all’interno del sistema aeroportuale calabrese e nazionale.

Sempre per la stagione estiva, inoltre, Sacal ha confermato la partnership con la Compagnia Blue air che consentirà di volare, dal prossimo 18 giugno, dallo scalo reggino per Torino Caselle.