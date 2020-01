Una rete per la tutela dei minori, rinnovato il protocollo tra Tribunale per i Minorenni e associazioni

Dopo l’esperienza positiva del primo anno di attività è stata rinnovata l’intesa tra Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, Save The Children, Unicef, Camere Minorili e Centro Comunitario Agape .L’accordo prevede una ancora più stretta collaborazione delle associazioni con l’ufficio giudiziario retto dal Presidente Roberto di Bella allo scopo di garantire ad ogni minore in difficoltà ed ai suoi genitori la conoscenza dei propri diritti e fornire loro gli strumenti necessari per poterli tutelare e per facilitare il rapporto con le istituzioni che si occupano di minori, e favorire la risoluzione dei problemi del minore attraverso l’intervento della rete associativa operante sul territorio della Città metropolitana.

Nello specifico la Camera Minorile di Reggio Calabria garantirà con propri avvocati volontari un serviziodi sportello informativo una volta la settimana, nel giorno del mercoledi dalle ore 9,30 alle ore 12,30, presso i locali del Tribunale medesimo, inoltre, sarà attivato un servizio telefonico e di ascolto attraverso il quale potranno essere raccolte le richieste di assistenza e di aiuto a cura e presso la sede del Centro Comunitario Agape il quale .s’ impegna inoltre a reperire famiglie di supporto o singole persone che possano accompagnare i minori, e aiutare i rispettivi genitori, nei compiti educativi e di crescita. Tutte le associazioni firmatarie dell’accordo collaboreranno all’esecuzione dei provvedimenti adottati dal TM a sostegno dei minori appartenenti a nuclei familiari in difficoltà, secondo le prescrizioni dell’autoritàgiudiziaria minorile attraverso un volontariato qualificato ed un sistema di rete di sensibilizzazione educativa sui temi dell’infanzia e l’adolescenza. Si prevedono, infine, incontri a cadenza trimestrale con un rappresentante del TM per la verifica delle attività in corso. Al protocollo potranno aderire anche altre associazioni senza fini di lucro che svolgano la loro attività nel campo della tutela dei minori e condividano metodi ed obiettivi in esso delineati.Soddisfazione per la firma del protocollo è stata espressa da Raffaela Milano Direttore nazionale di Save The Children che ha dichiarato “siamo particolarmente lieti di contribuire a questo impegno comune, in un territorio che da tempo ci vede concretamente impegnati, attraverso esperienze quali il Punto Luce e lo Spazio Mamme di San Luca. Siamo convinti che per combattere la povertà educativa e promuovere I diritti di tutti i bambini sia indispensabile unire gli sforzi e fare lavoro di squadra; questo protocollo ne è una testimonianza”.