Sebi Romeo torna in libertà. La Cassazione annulla senza rinvio la misura cautelare

Il consigliere regionale Sebi Romeo, ex capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale della Calabria, torna in liberta’. La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza del tribunale del riesame nonche’ l’ordinanza del gip emessa nei confronti dell’esponente politico, che era finito dapprima ai domiciliari nell’ambito dell’operazione Libro Nero, misura sostituita dal Riesame appena 10 giorni fa col divieto di dimora in Calabria. La Cassazione ha accolto il ricorso proposto dai difensori di Romeo, gli avvocati Natale Polimeni e Armando Veneto, basato su due profili: l’inutilizzabilita’ delle intercettazioni ambientali tramite trojan e l’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza.