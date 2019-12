Reggio Calabria – Scade il 15 dicembre il concorso nazionale di poesia

È giunto alla sua decima edizione il Concorso Nazionale di Poesia “Francesco Chirico”, per le sezioni Italiano e Dialetto.

Anno dopo anno, la partecipazione di tantissimi poeti Italiani, ed anche dall’estero, è diventata massiccia.

Ricordiamo che il concorso comprende due sezioni, Italiano e Dialetto, e che la data di scadenza per la partecipazione al 15 dicembre. Il “Francesco Chirico” è uno dei concorsi più importanti nel panorama nazionale della poesia, pubblicizzato anche da diversi siti specializzati.

La suggestiva cerimonia di premiazione è fissata per Sabato 18 gennaio alle ore 18.30, negli splendidi locali dell’Associazione Incontriamoci Sempre, all’interno della stazione Fs di Rc S Caterina.

Per ogni sezione saranno premiati i primi tre classificati, con premi di una certa importanza, tra i quali due quadri del noto pittore di livello internazionale NATINO CHIRICO ed altri di grande spessore. Naturalmente, come ogni anno, sia per la sezione Italiano che dialetto, sono previsti tantissimi riconoscimenti, dedicati ad illustri personaggi che hanno onorato nel campo artistico e letterario la nostra meravigliosa Calabria, con donazione di targhe ed attestati.

Invitiamo, pertanto, i poeti Calabresi e di tutta Italia a partecipare in modo massiccio ad un concorso che anno dopo anno ha visto crescere la qualità dei componimenti inviati da tantissimi illustri poeti.