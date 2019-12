Reggio Calabria, domani il mercato solidale “Crescere Insieme ci mette il cuore”

Tutto pronto per l’evento natalizio organizzato da CRESCERE INSIEME, il centro servizi per l’infanzia che quotidianamente si dedica ai più piccoli con laboratori, progetti e iniziative sempre brillanti.

“CRESCERE INSIEME CI METTE IL CUORE”, il primo grande mercato solidale, curato dallo staff del centro sevizi e che vede protagonisti i bambini dell’asilo nido, della scuola dell’infanzia e le loro famiglie, coinvolte in questo particolarissimo momento di condivisione e sensibilizzazione, ma anche di festa e voglia di stare insieme.

Crescere insieme ci mette il cuore devolvendo l’intero ricavato del mercato solidale a “Progetto Heal”, l’associazione che sostiene il lavoro di medici, infermieri e biologi che quotidianamente operano nella cura, nella ricerca, nella divulgazione rispetto alla malattia oncologica pediatrica in generale, neuro-oncologica in particolare.

Domenica 15 dicembre, dalle ore 17 alle ore 19, presso la sede in via Dante n°5 a Reggio Calabria, la giusta occasione per scambiarsi gli auguri dimostrando di amare il prossimo!