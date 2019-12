Autorità dello Stretto, Dieni: «Unico strumento per lo sviluppo dell’area»

«La nuova Autorità di sistema non è in alcun modo in discussione, siamo invece convinti che sia uno strumento fondamentale per lo sviluppo dell’intera Area dello Stretto». Così la portavoce alla Camera del Movimento 5 stelle Federica Dieni, che replica al candidato del Pd alla presidenza della Regione, Pippo Callipo.

«L’Adsp è stata ideata allo scopo precipuo di rafforzare i porti di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni. Fino a quel momento, l’unione dei due scali all’Autorità di Gioia Tauro non aveva dato i risultati sperati, né lasciava intravedere margini per una crescita delle due infrastrutture. Bisogna, piuttosto – aggiunge la parlamentare –, abbandonare una buona volta facili posizioni campanilistiche e guardare agli effetti concreti delle strategie politiche ed economiche. Noi siamo convinti che l’Area dello Stretto otterrà vantaggi a breve e lungo termine dalla sua unione con Messina. La nuova Adsp è un’opportunità che non possiamo in alcun modo mettere in dubbio, perché da essa dipende il sistema integrato di trasporti, condizione imprescindibile per la crescita dell’economia e del turismo sostenibile. La nuova autorità mette insieme i concetti di crescita e di continuità territoriale e consente la valorizzazione delle peculiarità dello Stretto, oltre alla realizzazione di politiche mirate allo sviluppo del nostro territorio».

«Fantasticare su un ritorno al passato o, peggio, paventare crociate a uso propagandistico – conclude Dieni –, è un errore che evidenzia una preoccupante miopia politica».