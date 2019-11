Reggio Calabria – Presentazione del progetto Erasmus+ “H.e.r.i.t.a.ge.”

70 imperdibili opportunità per i giovani neodiplomati calabresi!

Mercoledì 27 novembre alle ore 11.00 si terrà presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria la Conferenza di presentazione del Progetto Erasmus Plus “H.E.R.I.T.A.GE.”, a cura di Co.Me.S. – Consorzio Stabile Mediterraneo per lo Sviluppo, Ente capofila e del Parco Ecolandia.

Il Progetto di mobilità ERASMUS+ KA1 VET “H.E.R.I.T.A.GE. – Human rEsources foR International culTurAlmanaGEment” prevede la mobilità di 70 studenti diplomati negli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 in ambito turistico, culturale, alberghiero, economico, del marketing, artistico, della comunicazione e grafica, promozione e valorizzazione dei beni culturali,dell’informatica che abbiano conseguito il titolo da non più di 12 mesi presso Istituti scolastici della Regione Calabria e che avranno modo di svolgere un periodo di tirocinio gratuito di 2 mesi (60 giorni più 2 di viaggio) in Regno Unito,Francia, Belgioe Malta, specializzandosi in aziende operanti nei settori indicati.

Il progetto “H.E.R.I.T.A.GE.”, promosso in collaborazione con la Confesercenti Provinciale Reggio Calabria, vede la partecipazione attiva del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”, dell’ITS “Raffaele Piria – Ferraris/ Da Empoli”, dell’Istituto d’Istruzione Statale “Severi” di Gioia Tauro, dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Euclide” di Bova, dell’Istituto Professionale Alberghiero Turistico di Villa S. Giovanni, di Fareimpresa srl edei Comuni di Reggio Calabria, di Roghudi e di Roccaforte del Greco, tutti partner di progetto.

Durante la conferenza di presentazione del Progetto Erasmus Plus “H.E.R.I.T.A.GE.” saranno date tutte le informazioni sui requisiti e le modalità per partecipare alle selezioni per l’assegnazione delle 70 borse di studio.

Per informazioni e per prendere visione dei bandi già attivi: Co.Me.S. Via Ciccarello, 77, 89132 Reggio Calabria, tel. 0965.57216 – consorziocomes@gmail.com – www.comesitalia.it