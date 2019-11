Nucera: “Salvaguardare i posti di lavoro dello Studio radiologico di Siderno”

“Mi unisco alla manifestazione in difesa dei lavoratori dello Studio Radiologico di Siderno che si terrà il 30 novembre prossimo alle 10:00 nei pressi dello Studio” – è quanto rende noto Giovanni Nucera, capogruppo “La Sinistra” e consigliere regionale delegato allo sport, politiche giovanili, associazionismo e volontariato.

“Faccio appello al senso di responsabilità delle Istituzioni e del Commissario Saverio Cotticelli affinché si possa trovare veloce ed efficace soluzionerelativamente al pagamento degli arretratie si provveda all’erogazione delle spettanze dei circa 110 addetti impiegati nei diversi servizi dello Studio radiologico, ad oggi senza stipendio da oltre cinque mesi.Lo Studio radiologico è finito nel vortice dell’inchiesta dei doppi pagamenti da parte dell’ASPe a farne le spese sono i lavoratori, coinvolti nel mancato accordo con l’ASP reggina che da molti mesi ormai non sta pagando le prestazioni già erogate. Il rischio che si profila all’orizzonte è che – in mancanza di una rapida soluzione – possano venireinoltre attivate le procedure di licenziamento, bloccando così i servizi essenziali e irrinunciabili che lo Studio radiologico fornisce sopperendo alle mancanze dell’ospedale pubblicosu un vasto territorio come quello dell’area jonica” – continua il consigliere delegato Giovanni Nucera.

“Saremo accanto ai lavoratori – e alle loro famiglie –in questa battaglia di dignità, per ridare speranza e fiducia ai tanti lavoratori che nonostante le difficoltà quotidiane hanno continuato a espletare con professionalità il loro lavoro e senza far vivere disagi ai pazienti. È dovere delle Istitzuinusalvaguardare e proteggere ciò che di efficiente il nostro territorio sa offrire.” conclude il capogruppo “La Sinistra” in Consiglio regionale della Calabria.

Giovanni Nucera

Capogruppo “La Sinistra”,

consigliere delegato allo sport,

politiche giovanili,

associazionismo e volontariato