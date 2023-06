Al teatro Vittorio Emanuele di Messina la mostra di Rita Alleruzzo

Alle ore 18 di sabato 24 giugno nello spazio espositivo allestito al primo piano del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, nell’ambito del progetto ‘L’Opera al Centro’, curato da Giuseppe La Motta, verrà inaugurata la mostra di Rita Alleruzzo ‘Trame in superficie’, con i testi in catalogo di Roberta Filardi. All’inaugurazione saranno presenti il presidente Orazio Miloro, il sovrintendente Gianfranco Scoglio e i consiglieri Giuseppe Ministeri e Lorenzo Scolaro.

Rita Alleruzzo è nata a Reggio Calabria nel 1950. Si forma artisticamente presso l’istituto d’arte della sua città, per poi ricoprire il ruolo di docente di discipline pittoriche presso il Liceo Artistico ‘M. Preti’ di Reggio Calabria. Attiva fin da giovanissima, partecipa a diverse mostre collettive e personali. Il suo stile è caratterizzato da una personalità pittorica forte, tipicamente astratta, che si compone di pennellate vibranti di colore puro. Il suo universo è essenzialmente composto da colore e luce, un racconto che come fosse un tessuto, supera ogni forma per assumere dimensione e fisicità. La sua è una natura rigenerata dall’incanto del fantastico, dall’incontro di realtà e fantasia, dalle emozioni che trasfigurano la realtà e ne fanno poesia. Accade così che la pittura diventa il luogo in cui memoria, sogno e immaginazione s’incontrano per esprimersi al massimo del loro potenziale creativo.

La mostra potrà essere visitata tutti i giorni, escluso il lunedì, nello spazio espositivo (primo piano) del Teatro Vittorio Emanuele dal 24 giugno al 5 luglio nelle fasce orarie 10.00/12.30 – 16.00/18.40.