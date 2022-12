Uccisi in Inghilterra due fidanzati messinesi: fermato un 21enne

In Inghilterra due fidanzati messinesi, Nino Calabrò e Francesca Di Dio, sono stati uccisi in un appartamento di Thornaby-on-Tees, comune della contea di North Yorkshire.

Lui, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, si era trasferito in Gran Bretagna e lavorava in un ristorante; la ragazza, di Montagnareale, era andata a trovarlo per le vacanze di Natale. Per il duplice delitto, come riportano i media locali, la polizia ha fermato un 21enne.

Da un paio di giorni i due giovani non rispondevano alle telefonate dei genitori. I corpi senza vita sono stati trovati da alcuni amici nella casa dove Calabrò viveva.

Appello degli investigatori locali: “Chi ha visto qualcosa parli”

Il 21enne fermato dalla polizia locale è stato arrestato con l’accusa di omicidio. L’ufficiale investigativo Peter Carr, sentito dai media britannici, ha detto, secondo quanto riporta la “Gazzetta del Sud”: “Vorrei rivolgere un appello a chiunque sia passato davanti agli appartamenti di Thornaby Road, noto in precedenza come The Royal George Pub, tra le 10 e le 11 di mercoledì 21 dicembre. Se qualcuno stava passando e ha visto qualcuno agire in modo sospetto o qualsiasi attività sospetta, per favore ci contatti”.