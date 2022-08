Messina – Torna alla Tenuta Rasocolmo il teatro di “Promontorio Nord”

Torna alla Tenuta Rasocolmo l’appuntamento con il teatro. Di scena giovedì 18 a partire dalle 18.30 un nuovo spettacolo di “Promontorio Nord” cartellone di eventi teatrali a cura di Roberto Zorn Bonaventura, che dopo il successo de “La Pupara”, andato sold out, vedrà in scena Marica Auletta, Mariachiara Basso, Damiano Boncoddo, Emanuele Bono, Enzo Cambria con la partecipazione straordinaria di Yamba con “Ovunque proteggi”, spettacolo che vede adattamento, drammaturgia, e messinscena Giovanni Gionni Boncoddo.

NOTE DI REGIA di Giovanni Gionni Boncoddo

“I personaggi della mia nuova scrittura credono nella bontà intrinseca dell’essere umano. Sono personaggi che vivono fondamentalmente di una bontà senza limiti. Personaggi dalla grande potenza fascinatoria per cui è stato necessario lavorare sul piacere di piacere, ma al contempo anche sulla pesante responsabilità di trattare personaggi poco servizievoli alla comune società. Non è un caso la citazione di Walter Chiari attraverso un suo magnifico monologo. Insomma l’irrazionale riverbera il senso di insicurezza e di non/coraggio dei giovani della modernità attuale che sentono il disorientamento e il disagio di una fase storica di cui è difficile immaginare gli esiti. Un testo visionario ed inesorabile nella sua discesa verticale in acque profonde, che a volte fa comodo chiamare passato, a volte inconscio.