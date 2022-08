Messina – La grande musica chiude il cartellone di “Rasocolmo Wine & Jazz Festival”

Straordinario appuntamento per gli amanti del jazz questa sera partire dalle 19.30 alla Tenuta Rasocolmo. Si chiude, infatti, con la grande musica il cartellone di “Rasocolmo Wine & Jazz Festival”, rassegna inserita nell’ambito del “Capo Rasocolmo Summer Fest ‘22” interamente dedicata alla musica jazz. Di scena il “Sea connection trio”, di Claudio Palana, al pianoforte, Tommaso Pugliese al contrabasso e Federico Sacca’, alla batteria con Nicola Caminiti, al sax.

Special guest Alessandro Presti, trombettista siciliano di grande levatura stilistica, alla tromba. Un ensemble di nuova generazione e di straordinario talento che presenterà in anteprima il nuovo album “Aqua”, in uscita per l’etichetta Alfa Music. Un album ricco di tanti riferimenti: l’Europa, il sinfonismo americano, la matrice africana e il presente, con le sue nuove correnti. L’evento è realizzato in collaborazione con il centro culturale Avantgarde.