Attraversamento Stretto, Invitalia: online la gara per affidamento servizio di trasporto veloce

Quasi 37 milioni di euro per garantire i servizi di trasporto veloce di passeggeri tra i porti di Reggio Calabria e Messina e viceversa. E’ quanto prevede la procedura di gara gestita da Invitalia per conto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilita’ sostenibili.

In particolare, spiega Invitalia in una nota, “la gara prevede l’affidamento in concessione dell’esercizio del servizio pubblico di trasporto marittimo che dovra’ essere garantito attraverso unita’ navali veloci (monocarena, aliscafo o catamarano).

La durata massima del tragitto, da banchina a banchina con tempi di manovra inclusi in condizioni di tempo buono, e’ fissata in 30 minuti da Messina verso Reggio Calabria e in 35 minuti da Reggio Calabria a Messina per un percorso complessivo di circa 18,1 miglia nautiche”.

L’operatore dovra’ assicurare un numero minimo di corse cosi’ definito: nei giorni feriali, dal lunedi’ al venerdi’, servizio giornaliero con 16 coppie, sia in andata sia nel ritorno, di corse al giorno, nella fascia oraria dalle 05:30 alle 21:00; il sabato, la domenica e i giorni festivi, servizio giornaliero con 6 coppie anda e ritorno di corse al giorno, nella fascia oraria dalle 08:00 alle 18:00; tutti i giorni, festivi inclusi, servizio giornaliero con un’ulteriore coppia di corse nella fascia oraria dalle 23 alle 2. L’aggiudicatario otterra’ in concessione il servizio per 5 anni. Per presentare le offerte c’e’ tempo fino al 28 febbraio 2022.