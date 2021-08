Messina – A Barcellona Pozzo di Gotto lo spettacolo “Cartonito Show”

La travolgente e spettacolare produzione dedicata interamente al mondo dei cartoon di Happy Circus dei fratelli Medini, “Cartonito Show” è a Barcellona Pozzo di Gotto dal al 21 al 26 agosto, nel messinese. In tour in Sicilia, ha conquistato il sorriso dei bambini, con i personaggi più famosi dei cartoon.

La grande arena stazionerà in piazza parcheggio Maggiore La Rosa, lo show

si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid (mascherina, da portare con sé).

In programma due spettacoli tutti i giorni: ore 19.00 e ore 21.30. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3208814679 e consultare la pagina Facebook “Cartonito Show”.

L’incantevole favola del “Cartonito Show” propone uno spettacolo dal vivo dedicato ai piccoli spettatori che saranno trasportati nel magico mondo dei personaggi dei cartoni animati, presenti in pista con le loro storie.

Da Frozen a Bing, da Spider-Man a Masha ed Orso ai Pigiamini, Tartarughe Ninja, Pepa Pig, Lol e tanti altri, per rivivere nuovamente la gioia e la spensieratezza che soltanto il teatro dal vivo può donare.