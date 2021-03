La nuova colomba di Francesco Arena unisce le due sponde dello Stretto di Messina

Lo Stretto di Messina – il canale che congiunge il mar Tirreno con lo Ionio, la Calabria con la Sicilia – è un luogo unico, di incomparabile bellezza, ricco di suggestioni che ha ispirato poeti ma anche miti e leggende, come quella di Colapesce, metà uomo e metà pesce che da secoli sorregge la Sicilia con la forza delle sue braccia. Il legame tra Messina e Reggio Calabria è così forte che, per suggellare questa unione, è nato anche un dolce che celebra le due sponde dello Stretto. L’idea è dell’Ambasciatore del Gusto messinese Francesco Arena che per la Pasqua 2021 lancia sul mercato una nuova colomba in edizione limitata. La Colomba dello Stretto è una rivisitazione del tradizionale grande lievitato di Pasqua, preparato con lievito madre, farina, uova fresche, zucchero, burro di centrifuga, miele, canditi e vaniglia del Madagascar, che il mastro fornaio ha reso ancora più goloso con l’aggiunta del bergamotto candito di Calabria, dell’arancia candita siciliana, del miele di castagno e dell’uvetta di Pantelleria aromatizzata all’idromele di ape nera. Un dolce profumatissimo in cui il bergamotto e l’arancia candita esplodono in bocca regalando piacevoli note fruttate alla colomba, che è completata da una croccante glassa di mandorle siciliane e guarnita con granella di zucchero.

Pochi dolci hanno una valenza simbolica così grande, come la colomba, simbolo di pace, la cui preparazione è legata alla festa che celebra la Resurrezione. Come grande è il valore simbolico della Colomba dello Stretto di Francesco Arena che punta a rafforzare l’unione tra i due territori ed a valorizzare l’eccellenza dei prodotti della terra siciliana e calabrese, soprattutto in questo momento di difficoltà in cui tutte le aziende che gravitano nel settore dell’agroalimentare sono in ginocchio, a causa della pandemia da Covid19.

“Per il dolce più iconico di Pasqua – afferma Francesco Arena – ho voluto valorizzare, oltre ai prodotti a km zero della Sicilia che utilizzo sempre nelle mie preparazioni, anche quelli della vicina Calabria. Così ho pensato subito al bergamotto, il cui sapore contrasta molto bene con il gusto del miele di castagno e si lega benissimo con tutti gli altri ingredienti. Si tratta di un prodotto che vuole rappresentare le due sponde dello Stretto, un’idea per me non nuova, considerato che qualche anno fa, avevo ideato il pane dello Stretto”.

Se gli ingredienti, che ricordano quelli del panettone, sono semplici, è la procedura ad essere complessa ed elaborata. Infatti, la colomba ha bisogno di tre lievitazioni, di una cottura attenta e del giusto riposo prima di essere confezionata e messa in commercio, così come avviene per il panettone.

Il bakery chef Francesco Arena ama molto proporre prelibate e originali novità nel nuovo Panificio di via Tommaso Cannizzaro, inaugurato lo scorso autunno nel centro di Messina, dove è possibile trovare una grande varietà di prodotti sia dolci che salati, realizzati artigianalmente con cura e passione.

Oltre alla colomba dello Stretto, per la Pasqua 2021, Arena propone nei due panifici di Messina e S.Agata anche la colomba tradizionale, quella al cioccolato, la preferita dei bambini, e l’iconica Salina, che ispirandosi all’omonimo panettone, è realizzata con capperi di Salina canditi, uvetta di Pantelleria, mandorle di Avola e ricoperta di cioccolato bianco, granella di pistacchi e mandorle intere.

È possibile ordinare le colombe e riceverle in tutta Italia, prenotandole al numero 090.9218792

FRANCESCO ARENA

Francesco Arena, classe 1976, terza generazione di panificatori, fin da piccolo ha sviluppato la passione per i lievitati, seguendo le orme della nonna Teresa e del padre Masino. Il laboratorio di famiglia è stato il suo parco giochi. Il lievito madre e la ricerca di nuove tecniche di produzione sono diventate la sua passione principale. Ha seguito il corso di alta formazione per panificatore di CAST Alimenti con Piergiorgi Giorilli, fondatore e presidente onorario del Richemont Club Italia, rivoluzionando la produzione del panificio messinese. Nel 2016 ha superato l’esame di ammissione al Richemont Club Italia sezione Sud. Entrato a far parte dell’Associazione degli Ambasciatori Del Gusto, crede fortemente nell’importanza di condividere il sapere, diffondere e portare in alto la grande tradizione gastronomica italiana.