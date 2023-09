Crotone – Vede i Carabinieri butta la droga e scappa: arrestato 39enne

Nella mattinata di domenica scorsa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Crotone hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale V.R., disoccupato, già noto alle forze dell’ordine.

Erano le 11 circa quando, nell’ambito del servizio di controllo del territorio svolto quotidianamente dai Carabinieri della locale Compagnia, i militari decidevano di fermare e sottoporre a controllo, in zona tristemente nota per l’assiduo spaccio di sostanze stupefacenti, un motociclo che transitava con fare sospetto. L’uomo, alla vista della gazzella, dopo aver abbandonato lo scooter a bordo strada, si è messo a correre, strattonando i militari che avevano cercato di bloccarlo e, nella fuga, gettava un involucro contenente una modica quantità di marijuana.

I Carabinieri, dopo aver recuperato lo stupefacente, si sono lanciati a piedi all’inseguimento dell’uomo, bloccato poco dopo ed accompagnato presso gli uffici del Comando Provinciale per gli adempimenti di competenza.

Dall’esito dei controlli è altresì emerso che il 39enne era stato sottoposto ad avviso orale e che guidava il motociclo senza patente, già in passato revocata. Per tali motivi, veniva denunciato in stato di libertà per guida con patente revocata, segnalato alla competente Prefettura per l’illecita detenzione di sostanza stupefacente e, arrestato per Resistenza a Pubblico Ufficiale, veniva posto ai domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Crotone, in attesa dell’udienza tenutasi nella mattinata di ieri presso il Tribunale pitagorico che convalidava l’arresto e sottoponeva l’imputato alla misura cautelare dell’obbligo di firma, tutti i giorni, presso gli uffici della caserma dei Carabinieri di Crotone.