Isola Capo Rizzuto – Incontri dei Carabinieri con i ragazzi delle scuole e la popolazione

Nei giorni scorsi sono stati tenuti dai Carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto diversi incontri con la popolazione per parlare della legalità sotto vari aspetti.

La scorsa domenica, 16 aprile, il Tenente Giuseppe Balducci, Comandante della Tenenza, ha incontrato, in occasione della Santa Messa, la popolazione nella Chiesa di Santa Domenica, situata nella frazione omonima.

L’incontro, che rientra nelle iniziative programmate per garantire la massima vicinanza alla popolazione, soprattutto quella maggiormente vulnerabile, ha visto la partecipazione di circa 100 persone, ed ha avuto come tema principale i reati che vengono commessi con maggiore frequenza approfittando della buona fede delle vittime, come truffe, commesse di persona e online, furti e sostituzioni di persona. I partecipanti hanno dimostrato interesse e partecipazione, con domande ed esempi concreti di situazioni di difficoltà quotidiane che possono trovare supporto e soluzione con i consigli o l’intervento dell’Arma dei Carabinieri.

In due giorni della settimana precedente, invece, sono stati i ragazzi delle prime, delle seconde e delle terze classi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Gioacchino da Fiore”, dei plessi della frazione Le Castella e del capoluogo a fare visita alla caserma della Tenenza dei Carabinieri di Isola di Capo Rizzuto.

I ragazzi, accolti dal Tenente Giuseppe Balducci e dai militari in servizio alla Tenenza, hanno potuto parlare di legalità e degli aspetti che li possono riguardare da vicino, come il rispetto delle regole, l’utilizzo dei social network e il mondo digitale, il bullismo, avvicinandosi con curiosità ed entusiasmo a chi è chiamato quotidianamente ad operare per applicare e far rispettare le leggi, comprendendo l’importanza di una partecipazione attiva e costante tra istituzioni e cittadini.