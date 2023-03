Naufragio migranti, Meloni: «Prossimo Consiglio dei Ministri a Cutro»

La premier Giorgia Meloni risponde al sindaco di Crotone specificando di non aver letto tutta la lettera ma di essere “rimasta colpita dalle ricostruzioni di questi giorni”. Poi l’interrogativo: “ma davvero, in coscienza, c’è qualcuno che ritiene che il governo abbia volutamente fatto morire 60 persone? Vi chiedo se qualcuno pensa che se si fosse potuto salvare 60 persone, non lo avremmo fatto. Vi prego, siamo un minimo seri”.

Giorgia Meloni parla dal punto stampa ad Abu Dhabi della strage dei migranti sulla costa crotonese e a chi le chiede se abbia valutato di andare a Cutro risponde: “qualcosa di più e cioè di celebrare il prossimo Cdm a Cutro sull’immigrazione”