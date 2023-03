La provocazione di Fedez dopo la tragedia dei migranti a Cutro: “Voglio comprare una nave per salvarli”

Fedez torna a far parlare di sé e lo fa con una provocazione che si ricollega alla tragedia di Cutro e alla dibattuta questione migranti. Fedez, noto per il suo impegno in ambito sociale e solidale, ha dichiarato di voler acquistare una nave per soccorrere chi è in difficoltà. Nel corso del suo podcast “Muschio Selvaggio” del 20 marzo, il rapper ha intervistato Cecilia Strada dell’associazione Resq People Saving People, affrontando i temi delle migrazioni e dei soccorsi nel Mediterraneo.

Durante la conversazione, Strada e Fedez hanno discusso dei celebri donatori, come Ghali, Richard Gere e Roger Waters. Subito dopo il rapper ha anche annunciato che salirà a bordo della ResQ la nave della Ong, per una missione volta a salvare chi mette a rischio la propria vita in mare pur di salvarsi ed ha quindi espresso il desiderio di scoprire quanto costi una nave e di vivere personalmente l’esperienza dei soccorsi in mare.