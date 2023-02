Macchinette non conformi, sequestrati 5 congegni nel Crotonese

Cinque congegni elettronici non conformi rispetto alle caratteristiche e ai requisiti prescritti dalla normativa in materia di giochi e scommesse sono stati sequestrati da personale della Questura di Crotone in un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con annessa sala slot, di Roccabernarda.

A carico del titolare dell’esercizio commerciale è stata elevata una sanzione pari a 50 mila euro.

Nell’ambito dei servizi di controllo predisposti a livello provinciale dalla Questura di Crotone, con il concorso del Reparto di prevenzione crimine di Cosenza, allo scopo di verificare l’osservanza di leggi e regolamenti nello svolgimento delle attività commerciali, a Mesoraca, è stata rilevata la presenza, tra gli avventori di una sala scommesse, di un minore.

Inoltre è emerso che la conduzione dell’attività era stata affidata ad una persona risultata essere non autorizzata. Al termine del controllo i poliziotti hanno comminato due sanzioni amministrative nei confronti del titolare per un totale di oltre sette mila euro. (ANSA).