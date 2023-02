Esplosione in un cantiere del Terzo Valico, muore operaio calabrese

Un incidente sul lavoro, causato probabilmente da un’esplosione, in un cantiere della linea ferroviaria del Terzo Valico, tra Piemonte e Liguria, ha causato la morte di un operaio di origini calabresi, Salvatore Cucè, 34 anni, originario di Roccabernarda nel Crotonese. Mentre un altro ferito è rimasto gravemente ferito. Il fatto è accaduto a Voltaggio (Alessandria).

Sono in corso accertamenti, ma a causare lo scoppio potrebbe essere stata una fuga di gas durante un’attività di scavo: i soccorritori del 118 hanno infatti riferito di un’esplosione. Sgomento nel Comune di Roccabernarda, si legge nel sito istituzionale: “Restiamo scossi ed increduli davanti alla notizia che mai nessuno vorrebbe sentire: il nostro giovane compaesano Salvatore Cucè, mentre svolgeva il suo lavoro in Provincia di Alessandria, ha perso la vita. Ci stringiamo attorno ai familiari in questi momenti di angoscia assoluta dove tutto diventa insignificante davanti alla scomparsa di questa giovane vita. Un pensiero va anche al nostro Consigliere Fabio Vaccaro, cugino di Salvatore. Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale, il Consiglio Comunale e L’intera popolazione di Roccabernarda sono vicini alla Famiglia Cucè.”