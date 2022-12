Maltempo a Crotone – L’amministrazione comunale chiede lo stato di emergenza

L’amministrazione chiederà lo stato di emergenza e di calamità per le zone della città colpite dagli eventi meteo nella notte tra il 3 e il 4 dicembre.

Il sindaco Voce, che nella giornata di ieri è stato sui luoghi, ha infatti dato mandato agli uffici di predisporre il provvedimento che sarà approvato dalla Giunta nel quale si avanza alla Presidenza del Consiglio affinché emani nei confronti del territorio lo stato di emergenza e di calamità.

“Purtroppo alcune zone, in particolare quelle di Campione, Capo Colonna e Alfieri, hanno subito ingenti danni. Il resto della città ha retto, grazie anche al lavoro di prevenzione e di pulizia di torrenti, canali e tombini che abbiamo effettuato. Ho ritenuto doveroso prevedere la richiesta di stato di emergenza e calamità. Già nella giornata di ieri ho sentito, al riguardo, il dirigente generale del Dipartimento di Protezione Civile della Regione, Domenico Costarella. Voglio ringraziare il Centro Operativo di Protezione Civile che si è immediatamente attivato sin dalle prime ore della notte, tutte le associazioni e i volontari che ne fanno parte, i nostri tecnici ed operai, che hanno prestato soccorso e operato per il ripristino dei luoghi. Siamo vicini alle famiglie e agli imprenditori che hanno subito ingenti danni così come voglio esprimere vicinanza alle popolazioni della provincia crotonese e del catanzarese che hanno vissuto ore di vera angoscia” dichiara il sindaco Voce