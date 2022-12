Crotone – Insediato il primo Consiglio Comunale delle bambine e dei bambini e delle ragazze e dei ragazzi

Si è tenuta questa mattina, nella Sala Consiliare, la riunione di insediamento del primo Consiglio Comunale delle bambine e dei bambini e delle ragazze e dei ragazzi.

Emozionati ma allo stesso tempo orgogliosi e determinati i neo Consiglieri Comunali hanno preso posto nei banchi dell’aula “Falcone e Borsellino” per la seduta di insediamento e per eleggere il neo sindaco del Consiglio.

La riunione è stata presieduta dalla Consigliera Comunale Dalila Venneri, proponente dell’iniziativa, condivisa ed approvata dall’intero Consiglio Comunale.

Presente il vice sindaco Sandro Cretella e il Segretario Generale dell’Ente Andrea La Rocca.

All’inizio della seduta il sindaco Voce ha ringraziato i ragazzi per il loro impegno assicurando che l’amministrazione non solo apprezzerà i contributi e le proposte che verranno dai neo consiglieri ma prevedendo anche risorse per realizzarle.

L’iniziativa ha visto coinvolti oltre mille alunni delle classi quarte e quinte delle scuole elementari e delle classi seconde e terze delle scuole medie cittadine che hanno partecipato all’elezione lo scorso 14 ottobre dei quarantacinque rappresentanti del neo consiglio.

Una iniziativa stata sostenuta sia dai docenti che dai genitori.

Finalità del Consiglio è quella di costituirsi come organo consultivo e propositivo per offrire e tenere vivo negli amministratori comunali e nella comunità cittadina il punto di vista dei bambini non soltanto sui problemi di stretto interesse infantile, ma anche su tematiche riguardanti la città nel suo complesso.

In particolare il Consiglio svolgerà le funzioni di favorire e facilitare l’esercizio reale della cittadinanza attiva e consapevole e dell’esercizio democratico anche dei soggetti più piccoli ed in età scolare, promuovere la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita amministrativa, facilitare la conoscenza e la familiarità con l’Ente locale, fornire indicazioni, informazioni, consulenza agli organi istituzionali sulle questioni che interessino e coinvolgano i bambini e la loro vita, elaborare progetti da realizzare in collaborazione con gli assessorati e con il supporto tecnico, professionale ed amministrativo degli uffici comunali.

Nel corso della riunione è stato eletto la neo sindaca del Consiglio.

Tra i quattro candidati la più votata è risultata Rosa Ines Lucchetta che, nel prestare il giuramento di rito, ha ricevuto dal vice sindaco Cretella la fascia tricolore tra gli applausi dei presenti.

Matteo Allò è il neo vice sindaco.