Crotone – Convocato il Consiglio Comunale per il 20 dicembre

Ai sensi dell’Art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’Art. 46 del vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone, è convocato, previo parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente nonché in seduta pubblica, in presenza, presso la Sala Consiliare in 1a convocazione per il giorno 20 dicembre 2022, alle ore 15:30 e, ove occorra, in 2a convocazione per giorno 21 dicembre 2022, alle ore 15:30 presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente ordine del giorno

Adeguamento gruppi e commissioni consiliari; Adeguamento Commissione Pari Opportunità; Problematica dell’erosione costiera e necessari interventi; Dissesto idrogeologico della frazione di Papanice; Conferma per l’anno 2023 delle aliquote sull’addizionale comunale all’imposta sul reddito per le persone fisiche (IRPEF) (Proposta n. 98/2022 Settore 3); Conferma aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2023 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) (Proposta n. 95/2022 Settore 3); Approvazione “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per il periodo 2023-2025” (Proposta n. 91/2022 Settore 3); Servizi in materia di accertamento, riscossione, recupero evasione e di riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali. Indirizzo ai fini della ricognizione su forma di gestione e ai fini dell’adozione degli atti gestionali successivi e conseguenti (Proposta n. 100/2022 Settore 3); Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio all’Akrea SpA, quale corrispettivo per i lavori di somma urgenza a seguito degli eccezionali avversi eventi meteorologici ed idrologici che hanno interessato il territorio comunale nelle giornale del 21 e 22 novembre 2020 (Proposta n. 28/2022 Settore 6).