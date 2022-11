Ancora allerta meteo in Calabria, la comunicazione della Protezione Civile

Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile è stato attivato dal sindaco di Crotone a seguito dell’allerta livello Arancione emessa dalla Protezione Civile Regionale per domani 30 novembre.

Il Centro monitorerà il territorio h 24 con uomini e mezzi.

Si raccomanda massima prudenza e collaborazione ai cittadini.

Per eventuali segnalazioni di emergenza il numero è 0962 – 921700

A seguito della riunione del COC, il sindaco di Crotone, con propria ordinanza, ha disposto, in via precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani 30 novembre.