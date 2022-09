Rinvenuto bossolo sulla pubblica via nel quartiere “Fondo di Gesù”

Nell’odierna mattinata, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crotone si sono recati nel quartiere “Fondo di Gesù” di questo Centro e, in particolare, in via G. Di Vittorio, ove un privato cittadino aveva poco prima segnalato la presumibile esplosione di colpi d’arma da fuoco nei pressi di un esercizio commerciale del luogo.

Nel corso di un accurato sopralluogo, gli operanti hanno rinvenuto sull’asfalto un bossolo calibro 7,65 per pistola, che è stato repertato e sequestrato per lo svolgimento degli opportuni accertamenti.

Sono in corso da parte dei militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della citata Compagnia, sotto la direzione della Procura della Repubblica crotonese, immediatamente informata dell’accaduto, approfondite indagini, finalizzate a chiarire la dinamica dell’evento.