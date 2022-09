Isola Capo Rizzuto – Tutto pronto per lo stage di Danza con Kledi e Anbeta

Si avvicina la tre giorni di grande Danza a Isola Capo Rizzuto, l’evento fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco Maria Grazia Vittimberga e seguito nell’iter dall’Assessore Antonella Pagliuso. In particolare si tratta di uno stage formativo per giovani ballerini che interessa la Danza classica, moderna e contemporanea che ha l’obiettivo di preparali al prossimo anno accademico, che, come di consueto, andranno a svolgere nelle scuole di fiducia. L’evento sarà curato da cinque grandi maestri di questa straordinaria disciplina, nonché personaggi di grande fama nazionale per le numerose apparizioni in tv: Kledi Kadiu, Anbeta Torromani, Francesco Nappa, Pino Carbone e Ambra Rimbotti. L’evento è stato diviso in due fasce d’età, dai 9 ai 12 anni e dai 13 anni in su, saranno tre giorni di lavoro intensi che si svolgeranno interamente sul territorio cittadino. Tanti gli iscritti pervenuti alla Body Code System, accademia che si occupa dello stage, pochi invece i posti rimasti a disposizione e il tempo per iscriversi. Per informazione scrivete subito a info@bodycodesystem.com oppure contatta il 3345867908