Crotone – Percettori reddito di cittadinanza inseriti in progetti di pubblica utilità

Hanno cominciato, questa mattina, la loro attività i percettori di reddito di cittadinanza inseriti nel programma di pubblica utilità del Comune di Crotone

In particolare i primi quindici sono stati assegnati al servizio del Verde Pubblico e coadiuveranno gli operai comunali nella cura e pulizia del verde cittadino.

Ieri i quindici operatori hanno incontrato, nella Sala Consiliare, il sindaco Voce e l’assessore al Verde Pubblico Gianni Pitingolo che gli hanno rivolto il benvenuto e gli auguri di buon lavoro.

Gli operatori svolgeranno l’attività in otto ore settimanali distribuiti su turni di due giorni.

Ai primi quindici, nel corso delle prossime settimane, si aggiungeranno altri operatori fino ad un numero complessivo di quarantasette.

Gli operatori sono stati forniti di divise e di attrezzature adeguate.

“Si tratta di un percorso finalizzato non solo ad avere un valido supporto in tema di decoro urbano ma anche a superare un pregiudizio sui percettori del reddito di cittadinanza che hanno dimostrato grande collaborazione e disponibilità nel mettersi al servizio della comunità cittadina. Li ringrazio così come ringrazio l’ufficio servizi sociali, il dirigente Marano e la collega Pollinzi che hanno seguito tutto l’iter procedurale” dichiara l’assessore Pitingolo.