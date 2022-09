Crotone – Al Museo di Pitagora sarà protagonista il pianista leccese Alessandro Licchetta

Questa sera, Sabato 24 settembre, alle ore 21, al Museo di Pitagora sarà protagonista il pianista leccese Alessandro Licchetta. Molto interessante il programma proposto che inizierà con tre studi trascendentali di Liszt. A seguire la Fantasia su temi dell’opera “La forza del destino” di Verdi del compositore Giuseppe Martucci, un compositore del fine ottocento ancora da riscoprire per il suo contributo alla musica strumentale. Si concluderà con l’eleganza dei Valses Nobles et Sentimentales di Ravel e la trascrizione di Klauser del poemo sinfonico Les Préludes di Liszt. Alessandro Licchetta è vincitore di numerosi concorsi pianistici nazionali ed internazionali e si è esibito in Austria, Spagna e in numerose città italiane.