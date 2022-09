Crotone: aggrediti un consigliere comunale e due dipendenti dell’ente

Una ingiustificabile e grave aggressione è stata subita questo pomeriggio, nella Casa Comunale, da parte di una persona, dal Consigliere Comunale Fabrizio Meo e da due dipendenti comunali.

Il sindaco ha immediatamente avvisato le Forze di Polizia alle quali è stato denunciato l’accaduto.

Un episodio gravissimo che è sintomo del clima che si sta vivendo in questi mesi e che sta colpendo in particolare l’istituzione comunale

Nel condannare il violento episodio ed esprimendo solidarietà a nome della Giunta Comunale, del Segretario Generale, dei dirigenti e dei dipendenti tutti al Consigliere Meo ed ai dipendenti aggrediti domani 21 settembre alle ore 11.00 simbolicamente amministratori e dipendenti scenderanno in piazza della Resistenza , davanti alla Casa Comunale, in segno di solidarietà e per denunciare il clima di intolleranza che sta investendo l’amministrazione comunale nel suo complesso.