B&b allacciato abusivamente alla rete elettrica: arrestato il proprietario

Nel corso dell’appena concluso weekend, i Carabinieri della Compagnia di Crotone hanno effettuato sul territorio di propria competenza un’ampia attività di prevenzione e contrasto alla commissione di illeciti in genere, con particolare riguardo all’abusivismo commerciale ed hanno tratto in arresto, per “furto aggravato”,

un 39enne crotonese, titolare di un Bed and Breakfast del luogo, che, a seguito di appositi controlli effettuati insieme ai tecnici della società fornitrice di energia elettrica, è risultato aver illecitamente allacciato la suddetta struttura alla rete di pubblica erogazione e, pertanto, provocato un danno di circa 20.000 euro. Il 39enne è stato poi rimesso in libertà in attesa del processo.