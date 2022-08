Usava documenti falsi per aprire conto corrente postale, arrestato 18enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crotone, nel corso di una preordinata perlustrazione, sono intervenuti presso l’Ufficio Postale, ubicato in questa via Paternostro, su richiesta di un dipendente, il quale, mentre stava effettuando le procedure di apertura di un Conto Corrente Postale, si era accorto che il cliente, successivamente identificato in un 18enne, residente a Cirò Marina (KR), aveva presentato dei documenti di verosimile dubbia autenticità, in particolare una Carta d’Identità in formato non elettronico, rilasciata dal Comune di Napoli, e un tesserino riportante il Codice Fiscale, che recavano i dati di un 23enne.

Dopo essere giunti sul posto, i militari hanno immediatamente condotto il giovane presso questi Uffici per l’espletamento degli opportuni accertamenti di competenza sulla natura dei documenti presentati, trovandolo in possesso, oltre ai suddetti, al termine di un’accurata perquisizione personale, della propria Carta d’Identità elettronica, rilasciata dal Comune di Cirò Marina, attestante la sua reale identità.

Al termine delle operazioni, il ragazzo è stato arrestato per “possesso di documenti d’identificazione falsi” e, dopo la convalida del provvedimento, rimesso immediatamente in libertà dal Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica del Capoluogo, ai sensi dell’art. 121 delle Norme di Attuazione del Codice di Procedura Penale.