Crotone – Stasera Terza Edizione del Premio Aragona e a seguire la musica di DOLCENERA

Manca poco ormai per la Terza Edizione del Premio Aragona in programma per questa sera alle ore 20 a Le Castella. La manifestazione, inserita nel programma estivo del Comune di Isola Capo Rizzuto, ha l’obiettivo di valorizzare e ringraziare chi si è distinto per impegno e risultati ottenuti nel campo medico-scientifico, nel sociale, nella legalità e nella cultura e che ha uno stretto legame con il territorio.

Padrino dell’importante kermesse il maestro orafo Michele Affidato, che ha realizzato l’opera che sarà donata ai premiati di questa terza edizione.

La serata sarà condotta dal giornalista Francesco Oliverio. Quattro le personalità alle quali sarà consegnato il premio dell’edizione 2022. Nel corso della serata saranno consegnati anche tre “Castelli Speciali” a personalità locali che si sono distinte in ambito nazionale. Confermata la presenza e la partecipazione dei rappresentanti della Regione Calabria e dell’amministrazione provinciale.

La serata sarà allietata dalla musica dei The South Project, e dopo la premiazione sarà il turno di Dolcenera che voce e piano regalerà ancora emozioni. L’artista ha così twittato sul profilo: “Oggi piano e voce nello splendido scenario del Castello Aragonese a Le Castella del Comune di Isola Capo Rizzuto per la III Edizione del Premio Aragona, manifestazione per l’impegno ed i risultati ottenuti nel campo scientifico, sociale, della legalità e della cultura.”