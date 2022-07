Le Castella Music Fest, il 10 agosto l’atteso concerto di Mario Biondi

Tutto pronto a Isola Capo Rizzuto per Le Castella Music Fest, il nuovo progetto di promozione turistica in Calabria: il Festival ospiterà ben sei grandi eventi, organizzati in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto, guidata dal sindaco Mariagrazia Vittimberga.

E grande attesa c’è già per il secondo degli appuntamenti in cartellone: dopo la serata inaugurale del 7 agosto con Giorgio Panariello, l’Arena del mare accoglierà infatti una grandissima voce italiana che brilla nel panorama internazionale, Mario Biondi, che arriverà a Le Castella il 10 agosto.

E’ un periodo piuttosto intenso, per il cantante siciliano che, mentre si prepara al tour estivo che lo porterà anche a Le Castella, in questi giorni ha annunciato un evento unico che lo vedrà sul palco del JazzMi al Teatro degli Arcimboldi di Milano insieme agli High Five Quintet, Fabrizio Bosso (tromba), Daniele Scannapieco (sax), Julian Oliver Mazzariello (piano), PietroCiancaglini (contrabbasso), Lorenzo Tucci (batteria). Ma le collaborazioni per Mario Biondi non finiscono qui. Sarà infatti in radio da venerdì 15 luglio “Heaven Heaven”, il nuovo singolo estratto dall’ultimo album di CeCe Rogers “Back to ‘88”. In questo brano, scritto da Stefano Panizzo aKa Steven Tibet e lo stesso CeCe Rogers, le voci soul di CeCe Rogers e Mario Biondi sono protagoniste assolute di un pezzo caratterizzato daarrangiamenti old school di archi, fiati, funky bass & guitar che richiamano i fasti degli anni 70’.

Mario Biondi torna con questa nuova collaborazione a pochi mesi dall’uscita di Romantic, ultimo album di inediti che, dopo il successo delle date internazionali e del tour nei teatri, sta portando live in Italia nelle date del “Romantic Live Estate 2022”, prodotto e organizzato da Friends&Partners.

I biglietti per il concerto di Mario Biondi al Roccella Music Fest, sono disponibili in prevendita attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria ed Etes.