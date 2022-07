Alcolici a minori di 16 anni, denunciato titolare locale

Il titolare di un locale di Rocca Di Neto, nel crotonese, è stato denunciato alla procura della repubblica di Crotone per avere somministrato bevande alcoliche a minori di 16 anni.

L’infrazione, secondo quanto riferisce la Questura, è stata accertata da personale della Divisione di Polizia amministrativa nel corso di una serie di servizi effettuati a Crotone e in provincia e finalizzati alla verifica del rispetto della normativa in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche.

Nel corso del controllo nel locale, dove era in atto una serata danzante, gli agenti avrebbero accertato la somministrazione degli alcolici anche ai minori di 16 anni. Lo stesso titolare del locale è stato sanzionato per aver somministrato le bevande a minori di anni 18, compresi nella fascia d’età 16-18 anni.

A Crotone, invece, l’attività ha consentito di accertare come un distributore automatico di bevande posto sul lungomare erogasse bevande alcoliche in orario non consentito, in violazione alla normativa che prevede che, oltre la mezzanotte e fino alle ore 7.00 non possono essere somministrate bevande alcoliche mediante distributori automatici. Il distributore è stato sottoposto a sequestro amministrativo ed il titolare della macchina è stato sanzionato. (ANSA).