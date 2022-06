Tentano di rubare oggetti ludici da un asilo nido, due arresti

Nella notte tra il 20 e il 21 giugno u.s., nel corso di appositi servizi effettuati in questa provincia per prevenire e contrastare la diffusione dei reati contro il patrimonio soprattutto ai danni degli istituti scolatici o d’istruzione, anche privati, i Carabinieri della Stazione di Cutro, su segnalazione della Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Crotone, si sono recati presso un asilo nido di quel centro, ove era stata segnalata da parte di un passante la presenza di un soggetto, che vi si era appena introdotto.

In particolare, gli operanti, giunti sul posto dopo pochissimi istanti, hanno sorpreso M. A. P. e I. C., 24enni, cutresi, intenti a smontare, al fine di asportarli, alcuni oggetti ludici del valore di un centinaio di Euro, contenuti all’interno della suddetta struttura, ove, poco prima, erano entrati furtivamente, mediante l’effrazione della porta d’ingresso.

Nel corso dell’attività, I. C. è stato altresì trovato in possesso di poco più di 1,00 (uno) grammo di “marijuana”.

Dopo essere stati bloccati, M. A. P. e I. C. sono stati condotti nella Caserma del Reparto procedente per l’espletamento degli ulteriori accertamenti di rito, venendo tratti in arresto per “tentato furto aggravato in concorso” e immediatamente condotti presso le loro rispettive dimore in regime di detenzione domiciliare, in attesa della celebrazione del processo con il rito direttissimo, mentre la refurtiva è stata prontamente restituita all’avente diritto e la droga rinvenuta nella disponibilità di I. C., segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di questo Capoluogo per “detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti”, sequestrata per la successiva distruzione.