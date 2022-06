Crotone – Realizzazione di un Centro polivalente per giovani e adulti con disturbo delle spettro autistico

E’ stata approvata la proposta progettuale per la co-progettazione e realizzazione di un Centro polivalente per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico e altre disabilità con bisogni complessi da attuarsi mediante servizi diffusi nella macroarea territoriale che comprende gli ambiti di Crotone, Cirò Marina, Mesoraca e S. Giovanni in Fiore.

Lo comunica l’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi.

La proposta fa seguito all’avviso finalizzato all’individuazione di un soggetto del terzo settore incaricato della co- progettazione.

Con determina dirigenziale è stata dichiarata ammissibile la proposta progettuale presentata dalla ODV “Gli altri siamo noi”

Il Centro rappresenta un progetto sperimentale che raccoglie più ambiti ed ha lo scopo di sostenere la piena partecipazione alla vita sociale di persone con disturbi dello spettro autistico.

La proposta progettuale approvato tiene conto delle diversità territoriali dei quattro ambiti ma ha la comune finalità di fornire servizi sempre più efficienti ed inclusivi.

L’Ambito di Crotone è stato individuato dalla Regione come capo ambito della macro area