Crotone – Michele Affidato firma i premi per la 68esima edizione del Taormina Film Fest

Il Taormina Film Fest è pronto ad accendere i riflettori sul Teatro Antico dal 26 giugno al 2 luglio prossimi.

La kermesse cinematografica, in questa edizione, celebrerà due importantissime figure del cinema italiano: Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi, di cui ricorre quest’anno il centenario della loro nascita. Guidata dai tre Direttori Francesco Alò, Alessandra De Luca e Federico Pontiggia, insieme alla Coordinatrice Generale Giada Salvino, la 68^ edizione del festival avrà nella commedia, uno dei principali fil rouge. Nei mesi scorsi sono stati resi noti i nomi dei componenti della giuria, che sarà presieduta da Cristina Comencini. Saranno la cantante Noemi, lo sceneggiatore Marco Borromei, l’attore Massimiliano Gallo ed il regista e sceneggiatore Aleem Khan ad avere il compito di assegnare i premi ai vincitori di quest’anno. Per la realizzazione dei premi, è stato incaricato, per il sesto anno consecutivo, il maestro orafo Michele Affidato, che ancora una volta, rinnova il forte legame che intercorre tra la sua arte e il cinema e lo fa all’interno di una delle rassegne cinematografiche internazionali più attese. Tra i premi realizzati spicca il “Taormina Arte Award”. Questa è una particolare scultura raffigurante una pellicola cinematografica con impressa la moneta del toro che fa riferimento al Monte Tauro, da cui discende anche il nome dell’antica “Tauromenion”, oggi Taormina. Ma non solo. Michele Affidato ha realizzato anche altri premi per la kermesse cinematografica: il “Cariddi d’Oro” ed il “Cariddi d’Argento”, bassorilievi in argento che verranno consegnati ai vincitori fra i sei titoli della sezione competitiva ed ancora le Maschere di “Polifemo” riservate, invece, alla migliore attrice e al miglior attore. Le opere realizzate sono state presentate ufficialmente nel corso della conferenza stampa tenutasi a Taormina lo scorso 16 giugno, alla presenza del Sindaco del Comune siciliano Mario Bolognari, dei tre direttori artistici, Alessandra De Luca, Federico Pontiggia e Francesco Alò, dell’On. Manlio Messina Assessore Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e del Dott. Bernardo Campo Commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia. A rappresentare l’azienda, presente anche l’orafo – scultore Antonio Affidato. Prodotto e organizzato da Videobank Spa, il Taormina Film Fest, storicamente, ha sempre messo in mostra, nella “Perla dello Ionio”, le più brillanti star internazionali e le più acclamate eccellenze della Settima Arte e quest’anno non sarà diverso. Ad aprire la kermesse, domenica 26 giugno, sarà infatti il leggendario regista, sceneggiatore e produttore statunitense Francis Ford Coppola, icona cinematografica che ha dato vita ad indimenticabili pietre miliari nella storia del cinema. Nel corso della stessa serata Coppola riceverà il “Taormina Arte Award”, scultura realizzata dall’azienda Affidato.