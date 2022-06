Crotone – Attività Comune – Unical: obiettivo contribuire alla crescita culturale dei giovani e al loro futuro inserimento lavorativo

In vista del nuovo incontro del prossimo 6 luglio, Amministrazione Comunale e Unical approfondiscono i temi che saranno oggetto dell’accordo.

Obiettivo comune è quello di realizzare attività che siano finalizzate ad un coinvolgimento dei giovani in percorsi di alta formazione, con argomenti che siano rispondenti alla vocazione del territorio e che consentano anche la prosecuzione dal punto di vista professionale degli attori coinvolti.

In particolare le iniziative che saranno messe in atto potranno riguardare Master, Corsi di Alta Formazione, Formazione Continua, Trasferimento tecnologico per favorire la creazione di Spin-off e Start-up nei settori chiave per l’economia crotonese, oltre che specifiche attività di orientamento destinate alle scuole del territorio.

La finalità comune è che l’Università della Calabria possa sempre più contribuire alla crescita culturale dei giovani e al loro futuro inserimento lavorativo.