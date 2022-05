Le Castella Music Fest, il 23 agosto arriva Fabrizio Moro

Un altro grande appuntamento si aggiunge al programma del Le Castella Music Fest: il prossimo 23 agosto a Isola Capo Rizzuto (Kr), si sarà infatti il concerto di Fabrizio Moro.

Le Castella Music Fest, il nuovo progetto di spettacoli dal vivo organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto, nella persona del primo cittadino Maria Grazia Vittimberga, che ha anche delega al Turismo, che si svolgerà all’Arena del mare, alla darsena turistica, ospiterà una tappa de “La mia voce tour 2022” che segna il ritorno live di Fabrizio Moro e lo vedrà esibirsi dal vivo in giro per l’Italia nelle più suggestive location all’aperto, nei mesi di luglio e agosto.

A dicembre, inoltre, il cantautore romano sarà protagonista di due importanti appuntamenti nelle città di Milano e Roma: il 18 dicembre sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago (MI) e il 21 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma.

Fabrizio Moro durante il concerto emozionerà il pubblico eseguendo live i brani del suo ultimo lavoro discografico “La mia voce” (Fattoria del Moro / Warner Music Italy), che contiene il brano sanremese “Sei tu”, vincitore del Premio Sergio Bardotti per il miglior testo e certificato Oro, e tutte le canzoni che hanno segnato le tappe principali del suo percorso.

Per “La mia voce tour 2022”, Fabrizio Moro sarà accompagnato sul palco da: Claudio Junior Bielli al piano, Danilo Molinari e Roberto Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso e Alessandro Inolti alla batteria.

Le prevendite online per il concerto di Fabrizio Moro al Le Castella Music Fest saranno disponibili attraverso i circuiti Ticket One, Ticket Service Calabria e Etes.