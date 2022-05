Le Castella Music Fest, grande festa il 19 agosto. Ci sarà anche Salmo

Si pregano i signori spettatori di prendere posto, lo show sta per iniziare. Potrebbe cominciare così lo spettacolo che si svolgerà il prossimo 19 agosto a Isola Capo Rizzuto (Kr). Sul palco del Le Castella Music Fest salirà infatti Salmo, ma non sarà semplicemente un suo concerto. La serata del 19 agosto sarà infatti una vera e propria festa, un grande show che avrà inizio alle ore 22.00 e proseguirà fino a notte fonda.

A Salmo infatti si aggiungeranno altri artisti che si esibiranno nel corso della serata e che saranno resi noti a breve.

Si arricchisce quindi di un nuovo ulteriore e imperdibile appuntamento, il cartellone del Le Castella Music Fest, il nuovo progetto di spettacoli dal vivo organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto, nella persona del primo cittadino Maria Grazia Vittimberga, che ha anche delega al Turismo, che si svolgerà nell’area del porticciolo.

Salmo, al secolo Maurizio Pisciottu, è un artista sardo ormai di stanza a Milano, dove vive e lavora insieme alla sua crew, il collettivo Machete, in una factory warholiana che è casa e studio insieme, animata da rapper, produttori, grafici e videomaker. Prima di approdare al rap in maniera definitiva, Salmo ha militato in gruppi hardcore, dagli Skasica ai Three Pigs ai To Ed Gein, con cui ha partecipato all’Heineken Jammin Festival di Venezia nel 2008.

L’attività live del resto occupa da sempre un posto centrale nell’attitudine dell’artista, che trova sul palco la sua naturale e autentica dimensione, a contatto con il suo pubblico che è trasversale come il suo personaggio e la sua proposta musicale, contaminata e in continua evoluzione. Salmo è un pioniere della musica che inserendosi nella scena rap, è stato in grado di cambiarne i connotati di genere, introducendovi elementi di elettronica e rap hardcore come ancora non si era mai visto in Italia.

I biglietti per lo show con Salmo il prossimo 19 agosto a Isola Capo Rizzuto sono disponibili in prevendita online attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria ed Etes.