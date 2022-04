Crotone – Convocato il Consiglio Comunale per il 7 aprile. Due punti all’ordine del giorno

Ai sensi dell’Art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’Art. 46 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone, è convocato previo parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio Comunale in sessione straordinaria nonché in seduta pubblica, in presenza, presso la Sala Consiliare, in 1^ convocazione per giorno 07 aprile 2022, alle ore 15:30 e, ove occorra, in 2^ convocazione per giorno 08 aprile 2022, alle ore 15:30 presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Adeguamento gruppi e commissioni consiliari; 2) Riapertura del castello “Carlo V” e fruibilità dei siti di interesse culturale (storico e archeologico) della Città

Il presidente del Consiglio Comunale

Ing. Giovanni Greco