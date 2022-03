Crotone – Il sindaco ha incontrato la delegazione regionale e provinciale dell’Ente Nazionale Sordi

Questa mattina nella Casa Comunale il sindaco Voce ha incontrato la delegazione regionale e provinciale dell’Ente Nazionale Sordi (ENS)

La delegazione era composta dal presidente regionale Antonio Mirijello e dal segretario regionale Daniele Lettieri, dal presidente provinciale Vincenzo Basile, dai consiglieri provinciali dell’Ente Iginio Curcuglioniti e Lucio Russelli e dal segretario Silvio Arancio.

Il sindaco ha innanzitutto apprezzato l’impegno dell’Ente sia a livello regionale che provinciale per le tante attività che sono promosse, così come i delegati dell’ENS hanno illustrato.

L’incontro è stato importante per fare il punto sulla possibilità di azioni condivise e stabilire una sinergia per favorire l’inclusione delle persone con disabilità uditiva.

Il sindaco ha dato ampia disponibilità al riguardo ed in particolare in relazione alla possibilità di prevedere, in collaborazione con l’ENS, l’istituzione di uno sportello comunale con personale formato al linguaggio Lis, la lingua dei segni.