Crotone – Assegnate le deleghe ai consiglieri provinciali

I lavori del consiglio sono proseguiti con la trattazione e la votazione dei tre punti inseriti nell’ordine del giorno che sono approvati:

approvazione verbale seduta precedente del 27 dicembre 2021;

Approvazione schema convenzione tra la Provincia di Catanzaro e la Provincia di Crotone per lo svolgimento degli esami del settore Trasporti per gli anni 2022-2023;

Dimensionamento scolastico a.s. 2022-2023. Conferma Piano anno precedente ed approvazione nuovo Piano dell’Offerta formativa a.s. 2022-2023.

Lo schema di convenzione tra la Provincia di Catanzaro e la Povincia di Crotone prevede la delega di funzioni alla Provincia Catanzaro che si occuperà dell’organizzazione e svolgimento degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto di terzi e di autotrasporto di persone su strada per il biennio 2022-2023 e degli esami per il conseguimento dell’idoneità di insegnanti di teoria e istruttori di guida di autoscuole per il biennio 2022-2023.

Confermato il piano per dimensionamento scolastico dell’anno precedente e approvato il piano dell’offerta formativa 2022-2023 con l’attivazione, come da richiesta inoltrata dall’Istituto di istruzione superiore”M.Ciliberto – A.Lucifero” di Crotone dell’articolazione R.I.M.(Relazioni Internazionali per il Marketing) prevista per il triennio del corso Amministrazione , Finanza e Marketing che prevede l’introduzione:

-di una terza lingua straniera;

-di tecnologie della comunicazione;

-della geopolitica all’interno del corso di Economia Aziendale;

delle relazioni internazionali.

L’Istituto ha inoltre richiesto l’attivazione dell’opzione “ Tecnologie delle materie plastiche” per l’indirizzo Meccanica, Meccanotronica, Energia, nell’articolazione “Meccanica e Meccanotronica”.