Crotone – Il 9 ottobre in piazza della Resistenza l’evento promosso dalla Commissione Pari Opportunità

La Commissione Pari Opportunità, presieduta dalla Consigliera Comunale Carmen Giancotti, in occasione della Giornata Mondiale della Sindrome Pandas/Pans promuove il

9 ottobre 2021 – ore 17.30 in Piazza della Resistenza una iniziativa finalizzata alla informazione e sensibilizzazione su questo tema.

La sindrome di Pandas è una malattia subdola che colpisce i bambini e gli adolescenti, provocando disturbi neuropsichiatrici infantili autoimmuni associati ad infezioni da streptococco.

I bambini e gli adolescenti colpiti dalla malattia improvvisamente sviluppano una insorgenza acuta di disturbo compulsivo a seguito da infezione da streptococco.

I bambini nati sani, a seguito di recidive post infettive, possono manifestare una quantità di sintomi neurologici con un decorso devastante per il bambino e la sua famiglia.

La Commissione Pari Opportunità è da tempo al lavoro in sinergia con il Comitato Italiano Genitori Pans Pandas sul tema e l’iniziativa del prossimo 9 ottobre si inserisce nell’ambito delle attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità sanitarie affinché la sindrome sia riconosciuta come patologia e soprattutto per il diritto alla cura.

Il programma dell’evento prevede:

Video proiezioni

modera Maria Grazia Grande – componente Commissione Pari Opportunità

Saluti: Vincenzo Voce – Sindaco di Crotone

Interventi.

Carmen Giancotti – presidente Commissione Pari Opportunità Comune di Crotone

Maria Teresa Facino – consigliere delegato Comitato Italiano Genitori Pans – Pandas BGE

Giovanni Capocasale – pediatra

Antonio Santoro – dirigente scolastico

Giovanni Marsala – presidente associazione “Vivere Sorridendo Italia – Onlus”

Testimonianze:

Fabiola Forgione

Con il supporto dell’associazione nazionale dei Vigili del Fuoco (Pompieropoli)

Polizia di Stato (con unità cinofile)

Croce Rossa Italiana

Ambasciatore Unicef Michele Affidato

Animazione per bambini a cura di Happy Lab e Clown Terapia

Musica dal vivo con l’artista Franco Stumpo

L’evento sarà trasmesso in diretta regionale su Radio CRT Network