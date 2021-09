Crotone – I primi cinque nuovi assunti nell’ambito dell’applicazione del Piano del Fabbisogno del personale

Hanno preso servizio, questa mattina, i primi cinque nuovi assunti a tempo pieno ed indeterminato, nell’ambito dell’applicazione del Piano del Fabbisogno del personale varato dall’amministrazione Comunale.

Sono Elisabetta Arena, Sara Balduino, Claudia Brasacchio, Domenico Muscò e Giuseppe Leto, che assumono la qualifica di istruttori tecnici.

Due professionalità sono destinate al settore urbanistica, due ai lavori pubblici e una al settore ambiente.

A dare il benvenuto ai neo assunti nella famiglia del Comune di Crotone il sindaco Voce e l’assessore al Personale Sandro Cretella.

“Sono orgoglioso di potervi accogliere quali primi assunti di un percorso finalizzato a sostenere le esigente di personale del nostro Ente. Non vi conoscevo prima, so che avete superato già un concorso ed anche nel colloquio individuale che avete sostenuto presso il nostro Ente avete dato prova della vostra preparazione. Questa è la linea di trasparenza che l’amministrazione intende seguire nella applicazione delle procedure concorsuali. A tutti va data la stessa possibilità. Sono certo che saprete dare il vostro contributo non solo all’Ente ma alla comunità cittadina con spirito di servizio e senso di appartenenza” ha detto il sindaco Voce.