Atti persecutori verso ex moglie, divieto di avvicinamento

Non si è rassegnato alla fine del matrimonio continuando a contattare l’ex moglie, molestandola con messaggi e chiamate, rivolgendole epiteti offensivi e arrivando anche a entrare, usando le chiavi in suo possesso, all’interno dell’appartamento abitato dalla donna. Gli agenti della Questura di Crotone hanno notificato ad un uomo, residente in città, un’ordinanza di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa emesso dal Gip del Tribunale di Crotone su richiesta della Procura.

Da quanto ricostruito, l’uomo, ossessionato dalla gelosia, ha anche iniziato a molestare telefonicamente anche gli amici della donna per ottenere informazioni e, non venendo accontentato nelle sue richieste avrebbe, per ripicca, danneggiato le loro autovetture. Infine, nutrendo il sospetto che la donna avesse instaurato una relazione con un altro uomo, ha rivolto le sue attenzioni ossessive nei confronti dell’ipotetico rivale con appostamenti anche all’esterno del luogo di lavoro di quest’ultimo, provando perfino a costringerlo mostrare le sue conversazioni su Whatsapp. (ANSA).